Девушка отметила, что после многомесячного путешествия по европейским городам "мечтает о возвращении домой".

В последнее время в соцсетях набирает популярность тенденция открывать "правду" о популярных живописных местах отдыха. Так, тиктокер и инфлюенсер Микаэла Теста поделилась своими впечатлениями о популярных европейских городах, в частности, о Барселоне в Испании, вызвав беспощадную критику и возмущение от комментаторов.

Как пишет independent.co.uk, в своем TikTok она попросила зрителей не грустить, если им не удастся посетить Европу летом, сказав: "Это того не заслуживает".

"Инфлюенсеры приходят в эти места и делают их такими красивыми, такими фотогеничными и такими удивительными, но половина из них отредактирована и отфильтрована и просто ненастоящая", – сказала она.

Видео дня

Теста сказала, что она путешествовала со своими друзьями в течение последних трех месяцев и достигла точки, когда они "умирали от желания вернуться домой".

В частности, рассказывая об острове Капри в Италии, Теста пожаловалась на то, что ей и ее друзьям приходится много ходить. "Требуется целый день, чтобы добраться до того места, куда вы хотите пойти", - сказала она. Девушка также сказала, что, по ее мнению, она сжигала "буквально 3000 калорий в день", поднимаясь по лестницам.

В тот же день она опубликовала еще один TikTok, призывающий людей "пропустить Барселону", если они едут в Европу. "Я стою в нечистотах, здесь воняет, и это ужасно", - сказала она. Теста также сказала, что у всех ее друзей украли телефоны, и рассказала, как им всем скучно.

Отвечая на утверждения комментаторов о том, что Барселона на самом деле удивительный город, Теста продолжила обвинения, написав: "Почему никто не упоминает негативные моменты, такие как буквально лужи мочи повсюду и преступления, насилие и кражи в дневное время!".

Другие комментаторы согласились с девушкой и, в частности, жаловались на преступность в городе.

Советы туристам в Испании

Туристов предупредили об одной ошибке. которая может стоить им больших денег. Так, в этой стране туристов могут оштрафовать за купальники и голые торсы вне пляжей. В частности, на Майорке за подобное нарушение грозят штрафы в почти 600 евро.

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