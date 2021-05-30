Из-за украинских санкций "Белавиа" уже заявила, что с 30 мая будет отправлять самолет из Минска в Тель-Авив на один час раньше.

Полная блокада транзита полетов «Белавиа» через территорию Украины с 29 мая привела к тому, что рейсы этой государственной авиакомпании Беларуси стали дольше на 30 минут — 1,5 часа.

Об этом сообщает avianews.com.

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Рейс B2 9214 Хургада-Минск облетал Украину через территорию России и из-за этого приземлился в столице Беларуси на один час позже.

Рейс «Белавиа» B2 8922 из другого египетского курорта Шарм-эль-Шейх вынужден был сделать промежуточную посадку в Анталье для дозаправки. Перелет выполнял самолет Boeing 737-300. Из-за облета Украины его дальности стало не хватать, чтобы добраться в Минск.

Еще один рейс Шарм-эль-Шейх-Минск B2 8196 «Белавиа» смогла совершить в облет Украины без дозаправки, поскольку его выполнял более «дальнобойный» авиалайнер Boeing 737-800. Время в пути по сравнению с предыдущим рейсом через Украину увеличилось на 45 минут.

Новый рейс «Белавиа» Минск-Измир B2 8209 стал дольше на 40 минут по сравнению со временем, которое изначально заложили в расписание.

Из-за украинских санкций «Белавиа» уже заявила, что с 30 мая будет отправлять самолет из Минска в Тель-Авив на один час раньше.

Но больше всего от блокады транзита пострадал регулярный рейс белорусской авиакомпании B2 784 из Стамбула в Минск. При полете не напрямую через территорию Украины, а в облет через Россию время в пути увеличилось с 2 часов до 3,5 часов.

Дополнительно «Белавиа» отменила рейсы из Минска в Белград, Будапешт и Кишинев. Из-за санкций перелеты стали нецелесообразными. Маршрут из Минска в Кишинев удлинился с 750 км до 3000 км, в Будапешт — с 950 км до 3500 км, в Белград — с 1150 км до 3400 км.

Сейчас «Белавиа» может летать только на восток и юг. Однако полеты по туристическим направлениям на юг по удлиненным маршрутам через Россию в обход Украины приведут к росту издержек авиаперевозчика. В результате он будет вынужден поднять цены на авиабилеты или вообще закрыть часть маршрутов из-за нерентабельности.

Авиасообщение с Беларусью

Украина с 00:00 26 мая прекращает авиасообщение с Беларусью. Также украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. Причиной экстренной посадки стал сигнал о минировании. Самолет проверили, бомбу не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный осмотр.

После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета.

Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главным редактором NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать Международная организация гражданской авиации (ИКАО).

На фоне инцидента с принудительной посадкой самолета Ryaniar в Минске EASA рекомендовало авиакомпаниям избегать полетов через воздушное пространства Беларуси.

26 мая 2021 года белорусская авиакомпания "Белавиа" заявила о прекращении полетов в Украину.

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Автор: Елена Коваленко