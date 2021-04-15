Пока что практику блокировки среднего места в самолетах используют лишь отдельные авиакомпании.

Оставление свободного места в среднем кресле в самолете может снизить риск заражения пассажиров COVID-19 на 23–57%.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра по защите и контролю заболеваний США (CDC), пишет The Independent.

Чтобы оценить, как далеко частицы вируса могут перемещаться на борту самолета, исследователи из CDC и Университета штата Канзас использовали манекены, которые испускали аэрозоль в макетах салонов самолетов. При этом результаты были основаны на исследовании, проведенном еще в 2017 году, поэтому при его проведении не учитывалось использование масок.

«Эти данные показывают, что увеличение физического расстояния между пассажирами и снижение плотности пассажиров может помочь снизить потенциальное воздействие COVID-19 во время авиаперелетов», – говорится в отчете.

В то же время, по словам эксперта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), благодаря передовым системам фильтрации авиаперелеты «относительно безопасны» с точки зрения распространения коронавируса.

«Учитывая отличную систему вентиляции на современных коммерческих самолетах и ​​тот факт, что основным способом передачи (респираторных инфекций) является прямой контакт и/или воздушно-капельным путем, наибольший риск связан с пассажирами, сидящими в одном ряду, а также с пассажирами, находящимися позади или впереди», – рассказал The Independent медицинский директор Центра глобального реагирования MedAire Worldwide, доктор Дэвид Э. Фарни.

Как отмечает издание, практика блокировки среднего места в самолетах обсуждалась как возможное решение проблемы с социальным дистанцированием на ранних этапах пандемии коронавируса, хотя на деле лишь немногие авиакомпании реализовали это в долгосрочной перспективе. В частности, в США среднее место блокировала только авиакомпания Delta, которая, впрочем, решила отказывается от подобной практики с 30 апреля 2021 года.

Авиаперевозки в период пандемии коронавируса

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Автор: Марина Григоренко