Отмена такого количества рейсов может затронуть планы более 67 тыс. туристов.

Авиакомпания airBaltic вынужденно отменила более 4 тыс. рейсов на период летней навигации. Среди прочих, отменен рейс из Литвы в Молдову.

Авиакомпания объявила, что на летний сезон этого года вынужденно отменяет 4670 рейсов. Это связано с неожиданными задержками работ компании Pratt & Whitney, которая обслуживает моторы самолетов авиакомпании. Поэтому несколько самолетов компании не смогут выполнять рейсы.

"В результате авиакомпания отменит 19 маршрутов и уменьшит частоту рейсов на 21 маршруте, что касается всех баз... Рейсы отменяются на летний сезон 2025 года, который начинается в конце марта и продолжается до конца октября", - детализировали в пресс-службе авиаперевозчика.

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Из Вильнюса будут отменены шесть маршрутов, один из которых - в Кишинев. Также это рейсы в курортные европейские города - Дубровник, Валенсию, Ибицу и Тель-Авив, а также на остров Родос.

Отмена такого количества рейсов может затронуть планы более 67 тыс. туристов. Тем, кто уже купил билеты на отмененные рейсы, предложат альтернативу или вернут деньги.

Напомним, что до полномасштабного вторжения этот авиаперевозчик выполнял рейсы и в Украину.

Другие новости о airBaltic

Латвийская авиакомпания airBaltic первой среди авиаперевозчиков Европы ввела новые демократические правила внешнего вида для экипажей самолетов. В частности, теперь пилоты и бортпроводники авиакомпании имеют возможность самостоятельно выбирать прически, а также демонстрировать татуировки и пирсинг во время работы.

Справка УНИАН. airBaltic (Air Baltic Corporation AS) - латвийская авиакомпания, соединяющая Балтийский регион с более чем 70 пунктами назначения в Европе, СНГ и на Ближнем Востоке. Акционерное общество airBaltic было основано в 1995 году. Главным акционером авиакомпании является латвийское государство, которому принадлежат 96,14% акций. airBaltic осуществляет рейсы 25 самолетами Airbus A220-300.

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