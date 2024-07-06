Всего в список попали семь "секретных жемчужин" по всей Европе.

В пик сезона летних отпусков пляжи на многих популярных европейских направлениях могут быть переполненными, что в итоге превращает ваш отпуск мечты в настоящий кошмар. Тем не менее, Европа – огромный континент, где также можно найти немало относительно свободных пляжей.

Эксперты издания The Independent составили список из семи лучших малоизвестных пляжных направлений Европы, где можно позагорать без толпы.

1. Алентежу, Португалия. Пока все остальные спешат на забитые пляжи курортнотго региона Алгарве, соседний регион Алентежу на севере страны остается относительно нетронутым. Он также купается в лучах солнца, но вместо битв за шезлонги на переполненных пляжах туристов там ждет расслабленный отдых на фоне дизайнерских бутик-отелей, живописных пешеходных маршрутов и уютному городу Эвора из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его живописная береговая линия окружена мягкими пляжами, высокими скалами и милыми рыбацкими деревушками, где можно заняться серфингом и увидеть дельфинов.

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2. Паксос, Греция. Дорога до этого секретного греческого острова может показаться сложной, но все эти усилия с лихвой окупятся на месте: Паксос находится всего в часе езды на лодке от переполненного туристами Корфу, и в качестве награды за усилия гости получают сонные пляжи и уютные таверны, где подают свежевыловленную рыбу и салаты с фетой. Здесь туристов ждут неспешные прогулки по холмам вдоль меловых скал, оливковых рощ и сверкающим бухтам.

3. Восточное побережье, Корсика. Шикарный средиземноморский остров Франции полон шумных пляжных баров, люксовых отелей и яхт миллиардеров, но, если хочется избежать этого пафоса и толп туристов, тогда лучше держаться подальше от большей части южного побережья, а также города Бастия и столицы Аяччо. Взамен туристам советуют отправиться на недооцененный дикий восток, где длинные песчаные полосы разбавляются сонными деревушками – там мало удобств, но много непринужденной атмосферы.

4. Полуостров Бозбурун, Турция. В этом сонном месте, которое находится всего в часе езды от застроенного Мармариса, зеленые вершины спускаются к бирюзовым заливам, а узкие извилистые дороги цепляются за скалы, фильтруя толпу за вас. Частные виллы для отдыха с каменным фасадом, видом на скалистые вершины и усеянное лодками море, с частными бассейнами и обильным солнечным светом, при этом предлагаются по относительно выгодной цене.

5. Од, Франция. Если в пляжных городках Прованса и Лазурного Берега летние цены заоблачные, а туристы там ютятся будто шпроты в банке, то в департаменте Од к западу от знаменитой Ривьеры сравнительно тихо. И хотя не все здешние пляжи оборудованы для купания, там также есть достойные внимание города Баж, Лаграсс и Грюиссан, а также город-крепость Каркассон, внесенный в список ЮНЕСКО, а еще дикие кустарники и виноградники, как на открытке.

6. Острова Сиес, Испания. Насколько вы полны решимости сойти с проторенной дороги? На этом диком Галицком архипелаге, расположенном всего в 40 минутах езды на пароме от материка (отправляются из Виго или Кангаса на северо-западном побережье страны), нет отелей. Вместо этого, если вы хотите в полной мере ощутить его девственные пляжи, голубые заливы и по-настоящему спокойную атмосферу – количество посетителей ограничено всего 1800 в день – вам придется быть готовым зарегистрироваться в единственном доступном кемпинге. Здесь вы проснетесь посреди почти пустынного пейзажа, наслаждаясь бодрящим восходом солнца в прохладных водах и наблюдая за охраняемыми морскими птицами.

7. Коста Верде, Сардиния. Удивительно, что с такими потрясающими пляжами Коста Верде, на западной окраине Сардинии, не так загружена. Возвышающиеся песчаные дюны с беспорядочным подходом к морю, окруженные лесом и усеянные фермерскими домами и старыми шахтами, слабо напоминают курорты.

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