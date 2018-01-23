Спасатели нашли заблудившихся в Карпатах швейцарских туристов

За минувшие сутки, 22 января, закарпатские спасатели нашли в горах пятерых заблудившихся туристов. Трое из них - отдыхающие из Швейцарии, еще двое - украинцы.

Как сообщила сегодня, 23 января, пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, вчера в 12:35 в оперативно-спасательную службу поступило сообщение, что во время катания на лыжах в районе горной долины Крачуняска потеряли ориентир и заблудились трое отдыхающих из Швейцарии. Они были найдены в 14:30.

Читайте такжеЧудом спасшийся от лавины в Карпатах сноубордист попал на видеоВо время следования в направлении горнолыжного курорта спасатели встретили на своем пути жителя города Херсон, который приехал на отдых и также заблудился в горах.

Всех заблудившихся работники ГСЧС сопроводили к месту их временного обитания.

В этот же день, в 18:35, к спасателям поступило очередное сообщение о заблудившемся в горной местности 23-летнего киевлянина. Как и в предыдущем случае, местом проведения поисковых работ стала полонина Крачуняска. В 19:45 туриста нашли и сопроводили к горнолыжному курорту, в долине Драгобрат.

Поисковые работы проводили специалисты горного поисково-спасательного отделения пгт Ясиня.

Накануне, 22 января, синоптики предупредили о значительном уровне лавинной опасности в горах Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областей.