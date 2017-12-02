"Укрзализныця" запустила онлайн-продажу билетов на поезда в страны ЕС

2 декабря «Укрзализныця» запустила онлайн-продажу билетов на международные поезда в страны Европейского Союза.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Поездами «Укрзализныци» пассажиры смогут добраться до Варшавы, Вроцлава, Перемышля, Братиславы, Праги, Кошице, Бухарест, Сучавы, Будапешта и Вены.

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Стоимость проезда будет колебаться в зависимости от курса евро на день приобретения билета.

Ранее Литовская железная дорога заявила, что заинтересована в создании прямого железнодорожного пассажирского сообщения Украины со странами Балтии.

«Укрзализныця» также заявляла о намерении запустить еще один поезд с украинского Здолбунова до польского города Хелм.