Польская авиакомпания LOT может начать полеты в Днепр, Винницу и Ивано-Франковск

Польская авиакомпания LOT Polish Airlines может начать полеты из Польши в Днепр, Винницу и Ивано-Франковск.

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Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Виктор Довгань на своей странице в Facebook.

"Обсуждаем с LOT открытие рейсов в Днепр / Ивано-Франковск / Винницу", - написал он.

Также Довгань отметил, что для LOT представляет интерес осуществление перелетов по направлениям: Киев - Львов - Варшава и Одесса - Львов - Варшава.

Справка УНИАН. Авиакомпания LOT Polish Airlines - национальный перевозчик Польши. Польская авиакомпания LOT обслуживает почти 5 млн пассажиров в год, выполняя перелеты на более чем 60 маршрутах. LOT предлагает прямые дальнемагистральные рейсы в США, Канаду и Китай. На данный момент авиакомпания выполняет рейсы в Польшу из Киева, Львова, Одессы и Харькова.

LOT имеет один из самых молодых флотов в Европе и является единственной авиакомпанией, которая выполняет все дальнемагистральные рейсы на Boeing787 Dreamliner - самом современном самолете в мире.