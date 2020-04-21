В Австрии с 15 мая ослабят карантин: откроются рестораны и церкви
15:52, 21 апреля 2020Новости туризма
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Кроме того, должны возобновиться школьные занятия для выпускников.
Иллюстрация REUTERS
Австрия с 15 мая еще больше ослабит карантинные мероприятия, введенные из-за эпидемии коронавируса.
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Об этом заявил канцлер Себастьян Курц, сообщает «Европейская правда».
Отмечается, что правительство с середины мая позволит вновь открыть рестораны и возобновить религиозные службы. Кроме того, должны возобновиться школьные занятия для выпускников.
Для остальных учеников школы будут открываться поэтапно, начиная с 15 мая.
Ранее УНИАН сообщал, что в Украине планируют продлить карантин до 12 мая.
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