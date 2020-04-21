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В Австрии с 15 мая ослабят карантин: откроются рестораны и церкви

15:52, 21 апреля 2020
Новости туризма
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом заявил канцлер Себастьян Курц, сообщает «Европейская правда».

Отмечается, что правительство с середины мая позволит вновь открыть рестораны и возобновить религиозные службы. Кроме того, должны возобновиться школьные занятия для выпускников.

Для остальных учеников школы будут открываться поэтапно, начиная с 15 мая.

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине планируют продлить карантин до 12 мая.

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