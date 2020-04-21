Природа на карантине: в Украине без людей отцветают экзотические магнолии (видео)

Ботанические сады и парки закрыты, в них пускают только работников.

В Украине на две недели раньше срока зацвела сирень, уже отцветают экзотические сакуры и магнолии. И все это не имеют возможности увидеть люди.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что ботанические сады и парки закрыты на карантин, в них пускают только работников. В итоге там, где в прошлые годы была толпа, – теперь пусто.

Ранее УНИАН сообщал, что закарпатские экскурсоводы покажут цветение сакуры онлайн.

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