Закарпатские экскурсоводы покажут цветения сакуры онлайн
В Закарпатской области завтра, 18 апреля, 14 местных гидов проведут онлайн-экскурсию «Закарпатские сакуры».
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель Туристическо-информационного центра Закарпатья Александр Коваль.
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По его словам, такая экскурсия состоится впервые.
«Уникальная экскурсия, которую проводят экскурсоводы Закарпатья, состоится для всех желающих, кто хотел приехать и увидеть сакуры Закарпатья, но из-за карантина и ограничений не может этого сделать», - рассказал Коваль.
Он также сообщил, что во время онлайн-включения можно будет увидеть невероятно красивое цветение сакур в разных городах Закарпатской области. В частности, гиды покажут все райцентры, а также, безусловно, пройдутся по улицам Ужгорода, где сакуры растут десятилетиями и их количество наибольшее.
«Посчитать, сколько сакур на Закарпатье, практически нереально, мы оцениваем это количество в 5-7 тысяч деревьев. Но, безусловно, в последнее время они становятся популярными, их массово высаживают не только на улицах, в парках и скверах, но и в частных хозяйствах. Поэтому весной Закарпатье массово цветет розовым цветом», - уточнил руководитель закарпатского Туринфоцентра.
Он добавил, что присоединиться к мероприятию могут все желающие в сети Facebook по ссылке: https://www.facebook.com/events/893779484427018/. Начало виртуальной экскурсии «Закарпатские сакуры» запланировано на 11.00.
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