Октоберфест в Баварии могут отменить из-за эпидемии COVID-19

Октоберфест – традиционный фестиваль пива, что происходит в Баварии в октябре. На него ежегодно съезжаются тысячи людей со всего мира.

Октоберфест 2020 года в Баварии могут отменить из-за коронавируса, несмотря на то, что до фестиваля еще полгода.

"Я очень скептически настроен по этому поводу и с трудом могу представить, что событие таких масштабов возможно будет провести учитывая обстоятельства", - заявил премьер-министр Баварии Маркус Зедер, сообщает BBC.

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Октоберфест – традиционный фестиваль пива, что происходит в Баварии в октябре. На него ежегодно съезжаются тысячи людей со всего мира.

В Германии общее число инфицированных с начала эпидемии достигло 130 450 человек, за последние сутки зафиксировано 3569 новых случаев. Количество умерших от COVID-19 за последние сутки выросла на 315, общее количество умерших с начала эпидемии составляет 3 569.

Как сообщал ранее УНИАН, 15 апреля руководство Европейского союза официально выдвинуло три условия для снятия карантинных ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Некоторые страны Европы начали объявлять об отмене массовых мероприятий как минимум до конца лета 2020 года.

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