New York Times: Коронавирус может отложить все концерты до осени 2021 года

Американский эксперт считает, что массовые мероприятия будут разрешены в последнюю очередь, хотя рестораны могут открыться чуть раньше.

Перезапуск экономики после карантина, введенного из-за коронавируса, должен происходить этапами. И начаться этот процесс должен с большего физического дистанцирования на рабочих местах. Чтобы люди, которые не входят в группы риска, могли вернуться к работе.

Об этом в интервью New York Times сказал вице-ректор из глобальных инициатив и директор Института трансформации здравоохранения в Университете Пенсильвании Зеке Эмануэл.

"Определенные виды строительства, производства или офисной работы, во время которой можно хранить дистанцию на уровне двух метров, могут начать раньше. Большие собрания: конференции, концерты, спортивные мероприятия, - когда люди говорят, что собираются перенести их на октябрь 2020 года, я себе даже не представляю, почему они считают, что это правдоподобная возможность. Думаю, такие вещи вернутся последними. Реалистично мы можем говорить об осени 2021 года. И это самый ранний срок", - сказал он.

Читайте такжеThe Guardian: Существует четыре способа покончить с коронавирусом

По мнению американского эксперта, рестораны, которые могут расставить столы дальше друг от друга, могут вернуться к работе раньше. Он указал на то, что в Гонконге, Сингапуре и некоторых других странах наблюдается возвращение таких заведений. Правительства позволяют гражданам больше активности. Поэтому, по мнению Эмануэла, стоит ожидать "американских горок" в пандемии с повышением уровня заражения и его падением.

"Вопрос следующий: когда она снова пойдет вверх, сможем ли мы лучше проводить тесты и отслеживать контакты, чтобы сосредоточить свое внимание на конкретных людях и изолировать их, а не всех подряд", - добавил Эмануэл.

Читайте такжеThe Atlantic: Закрытие парков из-за коронавируса - плохая идея

В свою очередь, профессор экономики Принстонского университета Энн Кейс тоже считает, что рестораны могут открыться, если расставят столы подальше друг от друга. По ее мнению, это может произойти во многих городах. Однако, несмотря на это, она сомневается, что сектор сможет отскочить назад, а все его работники вернутся на свои должности.

"Когда наступит время людям возвращаться на работу, боюсь, для большой части рабочего класса просто не будет работы, на которую они смогли бы вернуться", - отметила Кейс.

Подписывайтесь также на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.