Турция закрыла международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса – СМИ

Для перемещения между 30 крупнейшими городами страны необходимо иметь специальные разрешения от местных губернаторов.

Турция закрыла международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса.

Об этом в видеообращении заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает ANews.

Так, международные авиаперелеты полностью прекращаются, а для перемещения между 30 крупнейшими городами страны необходимо иметь специальные разрешения от местных губернаторов.

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Президент призвал граждан придерживаться карантинных мер и не покидать свои дома, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса, которым в Турции инфицированы уже более 5,6 тысячи граждан, а умерли 92.

По словам Эрдогана, в регионах будут созданы специальные советы во главе с местными губернаторами, которые будут отвечать за соблюдение введенных ограничений и при необходимости будут их ужесточать.

Как сообщал УНИАН, Турция с 21 марта закрыла сухопутные и железнодорожные пункты пропуска через границу с Грецией и Болгарией на въезд и выезд.