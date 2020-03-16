МАУ планирует вывезти из Вены пассажиров Austrian Airlines, которым преждевременно отменили рейс

В аэропорту Вены работает украинский дипломат, который ведет переговоры с авиалиниями и параллельно помогает украинским гражданам.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" 17 марта выполнит рейс из Вены в Киев, забрав пассажиров, которые застряли в аэропорту из-за преждевременной отмены рейса Austrian Airlines.

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Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба на странице в Facebook

"Транспортный коридор через Венгрию еще открыт. Австрийские авиалинии, которые отменили рейсы в воскресенье, перебронировали на рейс МАУ 17.03 в 15:35. Большинство застрявших переночевали в отеле при аэропорте. Надежды на рейс МАУ, надеюсь по вменяемым ценам", - написал Щерба.

Он также добавил, что в аэропорту Вены работает украинский дипломат, который ведет переговоры с авиалиниями и параллельно помогает украинским гражданам.

Как сообщал УНИАН, несколько европейских авиакомпаний уже в воскресенье, 15 марта, отменили рейсы в украинские аэропорты, перепутав дату начала запрета на осуществление регулярных пассажирских рейсов.

Так, авиакомпании Lufthansa и Austrian airlines (обе управляются группой Lufthansa) в воскресенье отменили часть своих рейсов в Киев и сообщили об этом пассажиров всех рейсов аж в понедельник.