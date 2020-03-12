Индия приостанавливает действие туристических виз из-за коронавируса

Наземное движение будет проходить через «специально отведенные пункты пропуска с надежными средствами проверки».

Власти Индии приостановили действие всех туристических виз до 15 апреля и заявили, что будут помещать в карантин путешественников, прибывающих из семи стран, пораженных вирусом, в рамках борьбы с коронавирусом.

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Мера вступает в силу 13 марта в порту отправления. Для дипломатических виз, виз для международных организаций, рабочих мест и проектов делается исключение, передает kommersant.

Все путешественники, включая граждан Индии, «прибывшие или посетившие Китай, Италию, Иран, Республику Корея, Францию, Испанию и Германию после 15 февраля, будут помещены в карантин на минимальный срок 14 дней», говорится в заявлении.

Безвизовый режим, предоставляемый держателям карт «иностранное гражданство Индии», охватывающий около 3 млн человек из этнических индийских семей, проживающих за границей, был отложен до 15 апреля. Наземное движение будет проходить через «специально отведенные пункты пропуска с надежными средствами проверки». В заявлении властей говорится, что иностранные граждане, которые планируют совершить поездку в Индию «по веским причинам», могут связаться с ближайшей индийской дипмиссией.

Количество заразившихся новым видом коронавируса превысило 121 тыс. человек, более 4 тыс. умерло. Вирус распространился далеко за пределы Китая, где он был впервые обнаружен в конце 2019 года.