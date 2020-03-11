Украина может закрыть часть пунктов въезда на границе из-за коронавируса

Открытыми хотят оставить исключительно определенные международные пункты пропуска.

В Украине рассматривают возможность уменьшения количества пунктов въезда для людей из других стран. Открытыми хотят оставить только определенные международные пункты въезда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге по ситуации с противодействием распространению коронавирусной инфекции.

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Он отметил, что в Украине продолжают температурный скрининг на всех постах въезда в страну, протестированы уже более 1,6 миллиона человек. По словам Ляшко, небольшой процент людей с температурой был обнаружен, поэтому один из дальнейших вопросов – запуск людей только через международные пункты въезда в Украину.

"Мы рассматриваем возможность продолжения температурного скрининга везде, на всех постах. Но все же с учетом ситуации, возможно, будем принимать решение и будем инициировать запускать исключительно через международные пункты въезда в Украину. Также мы можем сократить количество пунктов въезда, через которые будут приезжать люди из других стран", – сказал Ляшко.

Он добавил, что это является общемировой практикой и в международных медико-санитарных правилах прописано, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации в стране могут работать не все пункты пересечения границы.

Как сообщал УНИАН, Кабмин на закрытом заседании рассматривает вопрос введения ограничительных противоэпидемических мероприятий в Украине из-за угрозы распространения коронавируса.