Эксперты рассказали, как авиакомпании убирают и дезинфицируют самолеты

Наиболее часто передача вируса происходит от человека к человеку, поэтому поверхности в самолете не являются реальной проблемой.

Авиакомпании столкнулись с серьезным падением числа бронирований, поскольку пассажиры откладываю свои поездки, опасаясь распространения коронавируса. Некоторые путешественники даже готовы отказаться от невозвратных билетов и не являются на рейсы.

По словам менеджера клининговой компании JetWash Aero Кристиана Руни, вид уборки, который будет применяться перед рейсом, зависит от расписания самолета, пишет avianews.com со ссылкой на CNN Travel.

Например, если время между прилетом и вылетом незначительное, то экипаж только убирает старые газеты и мусор, которые оставили пассажиры.

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Базовая, но более тщательная уборка, проводится ночью или во время длительного разворота самолета, когда зазор между рейсами составляет несколько часов.

В это время чистятся туалеты, протираются и дезинфицируются откидные столики, чистятся кухни, сидения и другие поверхности. Такая уборка занимает от одного часа.

Глубокая очистка проводится авиакомпаниями раз в месяц или шесть недель. Это очень тщательная уборка, занимающая несколько часов. В ее ходе используются дезинфицирующие вещества, которые позволяют обеспечить антибактериальную защиту на срок до 10 дней.

Однако, как и в любой подобной деятельности, человеческий фактор имеет важную роль. Бортпроводник American Airlines Стефани Бирон обращает внимание, что часто сталкивается с не очень удовлетворительным качеством уборки.

"Иногда ты заходить в салон и вынужден выйти, чтобы сказать агенту о том, что самолет выглядит ужасно, и необходимо выполнить уборку повторно. Каждый раз ситуация разная. Иногда ты входишь утром, а салон глубоко почищен, ну или по крайней мере нам говорят, что это так", - рассказала стюардесса.

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Впрочем, профессор медицины доктор Уильям Шаффнер из отдела инфекционных заболеваний университета Вандербальта скептичен относительно того, что авиакомпании могут сделать что-то значительное с целью предотвратить распространение коронавируса.

По его словам, наиболее часто передача происходит от человека к человеку, поэтому поверхности в самолете не являются реальной проблемой.

"Даже если вирус находится на поверхности, он не прыгнет с сидения и не укусит вас, вы должны дотронуться до него, а затем дотронутся до своего носа или рта", - объясняет он.

Поэтому, считает Шаффнер, важным фактором является мытье рук с мылом и использование дезинфицирующих салфеток.

Как сообщал УНИАН, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

По состоянию на 4 марта в мире зарегистрировано 93 160 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 198 - летальные. Выздоровели 50 690 человек.