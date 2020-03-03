Wizz Air рассматривает возможность расширения присутствия на украинском авиарынке

Мининфраструктуры задалось целью увеличить долю бюджетных авиакомпаний на отечественном авиарынке в этом году до 45%.

Крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе венгерская авиакомпания Wizz Air рассматривает возможность расширения присутствия на украинском авиационном рынке.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на итоги встречи главы украинского транспортного ведомства Владислава Криклия с основателем и главным исполнительным директором авиакомпании Wizz Air Джозефом Варади.

Согласно сообщению, в ходе встречи стороны обсудили развитие авиаперевозок в Украине в международном и внутреннем сообщении, а также перспективы расширения присутствия компании Wizz Air на украинском рынке.

«Главный исполнительный директор Wizz Air Джозеф Варади отметил, что украинский рынок авиаперевозок является стратегически важным для компании и Wizz Air обрабатывает планы по расширению присутствия», - сказано в сообщении.

Также сообщается со ссылкой на Криклия, что авиационная отрасль Украины имеет положительную динамику и расширение присутствия Wizz Air будет способствовать ее дальнейшему развитию.

В пресс-службе отметили, что приоритетными задачами Мининфраструктуры в авиационной сфере являются увеличение доли бюджетных авиакомпаний на отечественном авиационном рынке в текущем году до 45%, повышение доступности авиапутешествий для украинцев, увеличение пассажиропотока и развитие региональных аэропортов.

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Как сообщал УНИАН.Туризм, в начале февраля Министерство инфраструктуры Украины предложило крупнейшему лоукост-авиаперевозчику в Центральной и Восточной Европе венгерской авиакомпании Wizz Air рассмотреть возможность выхода на украинский рынок внутренних авиаперевозок.

Авиакомпания Wizz Air в апреле 2015 года закрыла свою дочернюю компанию в Украине "Визз Эйр Украина". Тогда в компании причиной такого шага называли нестабильность на территории восточной Украины, девальвацию, нестабильность гривни и влияние контроля обмена валюты.

В 2018 году Wizz Air начала возобновлять полеты из Украины, без возобновления работы дочерней компании, и перевезла более 1,5 млн пассажиров на своих рейсах в/из Украины, что составляет более 107% роста по сравнению с 2017 годом.

Справка УНИАН. Лоукост-авиакомпания Wizz Air выполняет рейсы по более чем 600 маршрутам с 28 баз, соединяя 141 направление в 44 странах. Флот авиакомпании состоит из самолетов Airbus A320 и Airbus A321. Персонал компании – около 3500 человек.

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