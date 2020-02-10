Лоукосту Wizz Air предложили летать между украинскими городами

Главный исполнительный директор Wizz Air Джозеф Варади отметил, что компания готова к конструктивному диалогу.

Министерство инфраструктуры Украины предложило крупнейшему лоукост-авиаперевозчику в Центральной и Восточной Европе венгерской авиакомпании Wizz Air активизировать диалог по ее выходу на украинский рынок внутренних авиационных перевозок.

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Об этом сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры со ссылкой на итоги встречи министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия с основателем и главным исполнительным директором авиакомпании Wizz Air Джозефом Варади.

Согласно сообщению, в ходе встречи стороны обсудили результаты работы авиакомпании на украинском рынке, развитие авиационной отрасли Украины, а также очертили перспективы расширения присутствия венгерской компании на украинском рынке.

"Владислав Криклий предложил Джозефу Варади активизировать диалог по выходу компании Wizz Air на рынок внутренних авиаперевозок... Главный исполнительный директор Wizz Air Джозеф Варади сообщил о планах авиакомпании по присутствию на украинском рынке, и отметил, что Wizz Air готова к конструктивному диалогу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Мининфраструктуры со ссылкой на министра Владислава Криклия отметили, что увеличение доли лоукост-авиакомпаний на украинском рынке авиаперевозок является одной из приоритетных задач министерства.

По данным пресс-службы, на зимний сезон 2019/2020 авиакомпании Wizz Air Hungary предоставлены разрешения на выполнение регулярных международных рейсов в 13 стран, что является крупнейшей сетью маршрутов среди иностранных авиаперевозчиков, которые выполняют регулярные рейсы в/из Украины.

Как сообщал УНИАН, пассажиропоток через украинские аэропорты в 2019 году вырос, по сравнению с 2018 годом, на 18,5% – до 24,336 млн человек. При этом пассажиропоток на международных линиях увеличился на 19,8% – до почти 22 млн человек.

Авиакомпания Wizz Air в апреле 2015 года закрыла свою дочернюю компанию в Украине "Визз Эйр Украина". Тогда в компании причиной такого шага называли нестабильность на территории восточной Украины, девальвацию, нестабильность гривни и влияние контроля обмена валюты.

В 2018 году Wizz Air начала возобновлять полеты из Украины, без возобновления работы дочерней компании, и перевезла более 1,5 млн пассажиров на своих рейсах в/из Украины, что составляет более 107% роста по сравнению с 2017 годом.

Справка УНИАН. Лоукост-авиакомпания Wizz Air выполняет рейсы по более чем 600 маршрутам с 28 баз, соединяя 141 направление в 44 странах. Флот авиакомпании состоит из самолетов Airbus A320 и Airbus A321. Персонал компании – около 3500 человек.