В ОАЭ отменили массовые мероприятия из-за коронавируса

Концерты и спортивные мероприятия отменили из-за вспышки коронавируса в Персидском заливе, где выявлено не менее 1641 заболевания.

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) отменили все массовые мероприятия в связи с распространением коронавируса в Персидском заливе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

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В частности, были отменены фестиваль электронной музыки Ultra 5-6 марта в Абу-Даби на арене Du вместимостью 25 тысяч зрителей и концерт 21 марта K-pop Music Bank в Дубае на Coca Cola Arena вместимостью 17 тысяч зрителей были отменены. Также были отменены женский форум и фестиваль йоги в Абу-Даби и карнавал в Дубае для фестиваля индуистского холи, а концерт американского репера Расса был перенесен с 27 марта на ноябрь.

Кроме этого в Дубае отложили международную выставку яхт Dubai International Boat Show 2020 до ноября, а в Абу-Даби - соревнования по триатлону (ITU World Triathlon) и турнир по велоспорту, где коронавирус был зарегистрирован у двух элитных участников.

Отметим, в регионе Персидского залива было зарегистрировано не менее 1641 случая коронавируса. Погибли в результате заболевания 66 человек. Большинство случаев были зафиксированы в Иране. В ОАЭ официально подтвердили 21 случай заболевания.

Напомним, первые случаи заболевания коронавирусом в ОАЭ были зафиксированы в конце января. Заболели члены одной семьи из китайской провинции Хубэй, где расположен город Ухань, откуда началось распространение вируса.

Ранее сообщалось, что с 25 февраля ОАЭ полностью прекратили воздушное сообщение с Ираном из-за распространения коронавируса. Предварительно авиасообщение приостановлено на неделю.

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