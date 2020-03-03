Вспышка коронавируса: США могут ограничить въезд в страну

По словам Трампа, в первую очередь ограничения коснутся стран, где наблюдается наиболее резкий рост случаев заражения.

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность ввести дополнительные ограничения на въезд в страну из-за эпидемии коронавируса.

По словам Трампа, в первую очередь ограничения коснутся стран, где наблюдается наиболее резкий рост случаев заражения, сообщает CBS News.

В то же время он не уточнил, о каких именно государствах идет речь.

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Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань.

Всемирная организация здравоохранения 30 января 2020 года объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

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