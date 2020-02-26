Кабмин определил главу новосозданного Госагентства развития туризма

Кабинет министров определил Марьяну Олеськив победителем конкурса на замещение этой должности.

Кабинет министров определил Марьяну Олеськив победителем конкурса на должность главы Государственного агентства развития туризма.

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Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

Согласно данным на сайте Львовского городского совета, Марьяна Олеськив с марта 2016 года работала директором львовского коммерческого неприбыльного предприятия «Центр развития туризма», сообщает hromadske.ua.

Она в течение 1999-2004 годов училась во Львовском национальном университете им. И. Франко по специальности «Экономика предприятия».

В дальнейшем несколько лет работала в одной из столичных компаний руководительницей отдела по работе с корпоративными клиентами. Поэтому в течение 2009-2010 годах как частная предпринимательница организовывала мероприятия и проводила политический консалтинг.

С 2011 года работала в Одесском городском совете как руководитель отдела туризма, заместитель начальника управления культуры и туризма.

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