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Кабмин определил главу новосозданного Госагентства развития туризма

13:25, 26 февраля 2020
Новости туризма
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В Украине определен глава Госагентства развития туризма \ УНИАН

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Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

Согласно данным на сайте Львовского городского совета, Марьяна Олеськив с марта 2016 года работала директором львовского коммерческого неприбыльного предприятия «Центр развития туризма», сообщает hromadske.ua.

Она в течение 1999-2004 годов училась во Львовском национальном университете им. И. Франко по специальности «Экономика предприятия».

фото: Facebook/Львовский городской совет

В дальнейшем несколько лет работала в одной из столичных компаний руководительницей отдела по работе с корпоративными клиентами. Поэтому в течение 2009-2010 годах как частная предпринимательница организовывала мероприятия и проводила политический консалтинг.

С 2011 года работала в Одесском городском совете как руководитель отдела туризма, заместитель начальника управления культуры и туризма.

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