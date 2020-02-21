В румынском музее два рыжих кота 10 лет работают талисманами (видео)
11:08, 21 февраля 2020Новости туризма
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Животные также следят, чтобы в музее не заводились мыши.
Рыжие талисманы: два котика 10 лет живут в румынском Национальном музее
Два рыжих котика работают талисманами в национальном музее румынского Сибиу.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Их зовут Антонелло и Донателло – в честь итальянских художников эпохи Возрождения. Животных взяли сюда еще котятами, и вот им уже по 10 лет. Коты появляются на всех музейных сувенирах: магнитах, чашках и пакетиках. А также охотно позируют на селфи с туристами.
Кроме того, животные следят, чтобы в музее не заводились мыши. Любимое их занятие – это гонять на улице голубей.
Как сообщал УНИАН, киевские музеи традиционно раз в месяц проводят день открытых дверей. Бесплатно посетить столичные музеи в феврале можно будет в такие даты.
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