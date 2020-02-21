В румынском музее два рыжих кота 10 лет работают талисманами (видео)

Животные также следят, чтобы в музее не заводились мыши.

Два рыжих котика работают талисманами в национальном музее румынского Сибиу.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Их зовут Антонелло и Донателло – в честь итальянских художников эпохи Возрождения. Животных взяли сюда еще котятами, и вот им уже по 10 лет. Коты появляются на всех музейных сувенирах: магнитах, чашках и пакетиках. А также охотно позируют на селфи с туристами.

Кроме того, животные следят, чтобы в музее не заводились мыши. Любимое их занятие – это гонять на улице голубей.

Как сообщал УНИАН, киевские музеи традиционно раз в месяц проводят день открытых дверей. Бесплатно посетить столичные музеи в феврале можно будет в такие даты.