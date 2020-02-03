Киевские музеи обнародовали расписание дней открытых дверей в феврале

Посетителей просят уточнять условия бесплатного посещения заранее.

Киевские музеи традиционно раз в месяц проводят день открытых дверей. Бесплатно посетить столичные музеи в феврале можно будет в такие даты:

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3 февраля

Национальный историко-архитектурный музей "Киевская крепость", ул. Госпитальная, 24а.

5 февраля

Национальный музей "Киевская картинная галерея", ул. Терещенковская, 9 (до 14:00);

Художественный центр "Шоколадный домик", ул. Шелковичная, 17/2 (с 10:00 до 14:00);

Национальный научно-природоведческий музей, ул. Богдана Хмельницкого, 15 (10:00 — 13:00);

Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко, ул. Терещенковская, 15/17.

6 февраля

Музей выдающихся деятелей украинской культуры Л. Украинки, М. Лысенко, П. Саксаганского, М. Старицкого, ул. Саксаганского, 97/95б/95.

11 февраля

Музей-мастерская И. Кавалеридзе, Андреевский спуск, 21.

20 февраля

Музей выдающихся деятелей украинской культуры Л. Украинки, М. Лысенко, П. Саксаганского, М. Старицкого, ул. Саксаганского, 97/95б/95.

23 февраля

Литературно-мемориальный музей-квартира П. Тычины, ул. Терещенковская, 5;

Литературно-мемориальный музей Максима Рыльского, ул. М. Рыльского, 7;

Литературно-мемориальный дом-музей М. Заньковецкой, ул. Б. Васильковская, 121;

Национальный художественный музей Украины, ул. Грушевского, 6.

24 февраля

Национальный музей истории Украины, ул. Владимирская, 2;

Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины, ул. Лаврская, 9, к. 26;

Музей гетманства, ул. Спасская, 16б;

Национальный музей украинского декоративного искусства, ул. Лаврская, 9 (для школьников и студентов).

25 февраля

Музей становления украинской нации, ул. Лаврская, 27 (для пенсионеров, многодетных семей и лиц с инвалидностью I-II группы).

26 февраля

Национальный музей литературы Украины, ул. Б. Хмельницкого, 11;

Литературно-мемориальный дом-музей Т. Г. Шевченко, ул. Т. Шевченко, 8а.

Национальный заповедник "София Киевская", ул. Владимирская, 24 (пенсионеры).

27 февраля

Мемориальный дом-музей Т. Г. Швченко, ул. Вышгородская, 5;

Национальный музей Тараса Шевченко, бул. Т. Шевченко, 12;

Историко-мемориальный музей Михаила Грушевского, ул. Паньковская, 9.

28 февраля

Музей украинской диаспоры, ул. Московская, 40б;

Музей партизанской славы, ул. Славгородская (парк Партизанской славы).

На постоянной основе работают бесплатно:

Музей вторсырья, ул. Сагайдака, 112;

Музей канализации, Харьковское шоссе, 50а.

Как сообщает портал "Большой Киев", администрация музеев просит посетителей уточнять условия дня открытых дверей заранее, поскольку некоторые музеи предоставляют бесплатный вход только определенным категориям граждан (ученики, студенты, пенсионеры и т. д.) или по отдельному графику.