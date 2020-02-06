Украинский путешественник-изобретатель отправится в экспедицию на безлюдный антарктический остров

Во время экспедиции украинец Вадим Ивлев будет отвечать за радиосвязь, установив на острове самостоятельно разработанную уникальную антенну высотой 24 метров.

Украинский путешественник и радиолюбитель Вадим Ивлев станет единственным украинцем в составе международной научной экспедиции в Антарктиду на необитаемый остров Сигни (архипелаг Южные Оркнейские острова), окруженный ледяными водами Атлантического океана.

Как сообщил на пресс-конференции в Киеве сам Ивлев, экспедиция продлится с 11 февраля до 14 марта 2020 года. Всего в ней примут участие 14 исследователей из 6 стран мира: США, Германии, Швейцарии, Австралии, Венгрии и Украины.

«Это международная негосударственная и некоммерческая волонтерская инициатива. В составе этой экспедиции будет 14 участников, большинство американцы. Я думаю, что главные результаты будут следующие: прежде всего будут проведены научные исследования – будем собирать образцы остатков маленьких ракушек, накопившихся в воде за 40 миллионов лет в воде. Это песок, который исследуют американские ученые. А также радио-любительское дело. Потому что мы должны дать возможность мировому сообщесту радио-любителей заняться этим островом. На самом деле связь на коротких волнах – это очень важное дело для решения чрезвычайных ситуаций в такой местности», - рассказал Ивлев.

По словам участника будущей экспедиции, на остров ученых и тонны оборудования доставит новозеландское экспедиционное судно, которое отправится из порта в Чили и достигнет Южных Оркнейских островов за 5 суток. Маршрут будет проходить через опасные районы, где постоянно встречаются айсберги и огромные льдины.

Как рассказывает Ивлев, непосредственно на острове, на который придется отдельно добираться от корабля на резиновых лодках, команда проведет две недели. Большинство участников экспедиции, в том числе и украинец, будут ночевать на острове в палатке в спальных мешках, тогда как судно будет ждать на расстоянии примерно 500 метров.

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Во-первых, для подстраховки, ведь на Оркнеях погодные условия суровые почти всегда – температура около -30 и сильные ветра около 20 м/c. В феврале-марте погода быстро меняется, часто начинает падать снег. Также здесь часто происходят землетрясения мощностью свыше 4,4 балла, самое сильное из зарегистрированных составило 7,8 балла.

Во-вторых, чтобы получить разрешение высадиться на остров, путешественники представили заранее разработанный план биобезопасности, который они должны будут строго соблюдать во время пребывания на Сигни для защиты окружающей среды. На остров не должны попасть посторонние растения, насекомые и животные. После завершения экспедиции абсолютно все на острове должно остаться так, как было до этого, то есть без каких-либо следов пребывания человека, ведь его населяют редкие антарктические меховые котики, морские слоны, пингвины и морские птицы, а из растений здесь встречается мох и лишайники. Поэтому даже душ участники экспедиции смогут принять только на корабле.

Во время экспедиции украинец будет отвечать за радиосвязь, установив на острове самостоятельно разработанную уникальную антенну высотой 24 метра. С ее помощью путешественник планирует установить два мировых рекорда, связанные с радиосвязью – по наибольшей дистанции и количеству радиосвязей в диапазоне с длиной волны 160 метров.

Кроме того, во время экспедиции планируется провести сеанс радиосвязи с учениками около десятка киевских школ. Аналогичный радиомост планируют и для американских школ.

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Отметим, это уже третья экспедиция Вадима Ивлева в составе международной команды ученых, в которых он, традиционно, единственный украинец. В 2016 году он принял участие в экспедиции на труднодоступный антарктический остров Херд, а в 2018 году в экспедиции на необитаемый остров Дюси в Тихом океане.

Южные Оркнейские острова, в состав которых входит остров Сигни, расположены примерно в 600 км к северо-востоку от побережья Антарктиды и в 1440 км на юго-восток от Огненной Земле (Южная Америка). Острова был открыт в 1821 году, а свое название они получили из-за расположения почти на той же широте южного полушария, что и Британские Оркнейские острова в северном полушарии. Слово «Оркнейяр» происходит из старонорвежского языка и произносится как orc-nee-yahr, что в переводе означает «тюлений». Когда-то здесь жили тысячи морских котиков, которых, к сожалению, охотники на тюленей полностью истребили к 1936 году. Сейчас их популяция восстанавливается.

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