МАУ эвакуирует украинцев из охваченного эпидемией Китая

Авиакомпания прекращает рейсы в китайский город Саньи до окончательной нормализации ситуации в Китае.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" 30 января и 4 февраля выполнит рейсы из китайского города Саньи для вывоза украинских туристов в связи со вспышкой коронавируса 2019-nCoV.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МАУ.

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«В контексте эпидемии коронавируса в Китае ближайшие чартерные рейсы Киев-Санья-Киев авиакомпании МАУ будут выполняться исключительно на вывоз пассажиров. Рейсы из Саньи пройдут по стандартному расписанию - 31 января и 4 февраля. Авиаперевозчик и туроператор согласовали прекращение рейсов по этому направлению предварительно до 24.02.2020 и окончательной нормализации ситуации», - отметили в компании в ответ на запрос УНИАН.

Ранее украинский туроператор Join UP! анонсировал возвращение своих туристов с китайского острова Хайнань. «29 января и 1 февраля будут выполнены рейсы из Киева до Саньи. Ориентировочное возвращение самолетов с туристами в Украину – 30 января и 2 февраля соответственно. Расписание согласовывается», - говорится на сайте туроператора.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавирус длится от 2 до 12 суток. Случаи выявления коронавируса уже зафиксированы во многих странах мира.