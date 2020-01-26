Как в Харькове отметили Китайский Новый год: фоторепортаж

После церемония встречи Восточного Нового года и «Танца Дракона» прошла дискотека в азиатском стиле.

В Харькове 25 января в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького праздновали Восточный Новый год.

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Как сообщили в парке, в Развлекательном центре провели открытое занятие по игре Го, познавательную программу «Самураи», также выступили К-РОР команды и вьетнамская община Харькова.

После церемония встречи Восточного Нового года и «Танца Дракона» прошла дискотека в азиатском стиле.

Как сообщал УНИАН, во Львове отметили Китайский Новый год. Праздник пришелся на 25 января и продлится три дня. Город украсили необычными пандами, а на главной площади прошли традиционные китайские чаепития. Во Львове Китайский Новый год – винчунге – празднуют уже девятый год подряд.