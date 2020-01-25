Во Львове празднуют Китайский новый год (фоторепортаж)

На площади Рынок уже начинаются празднования.

Во Львове отмечают Китайский Новый год. Праздник пришелся на 25 января и продлится три дня. Город украсили необычными пандами, а на главной площади пройдут традиционные китайские угощения.

Во Львове Китайский Новый год – винчунге – празднуют уже девятый год подряд, пишет 24 канал.

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Специально к Китайскому Новому году художник Тарас Носара разрисовал гипсовых панд. Для орнамента он избрал похожие в украинской и китайской культурах росписи – петухов и павлинов. 15 панд расставят в туристических местах Львова.

Тем временем на площади Рынок начинаются празднования. Гостей города угощают традиционными китайскими пельменями, лапшой с овощами, которые готовят на месте. Кроме пельменей на сковородку бросают составляющие лапши с овощами.

Гостей ждет яркое световое шоу, концерты и шествие двадцятиметрових драконов.