SkyUp открыл продажи билетов на рейсы из Украины на курорты Греции

Шесть из семи авианаправлений будут полностью новыми.

SkyUp открыл продажи на семь регулярных маршрутов из Киева и региональных аэропортов Украины на популярные греческие курортные острова Ираклион, Корфу и Закинф.

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Шесть из них будут полностью новыми и не выполнялись авиакомпанией ранее за исключением линии Киев-Ираклион. Все рейсы будут иметь статус регулярных, сообщили в SkyUp. Это позволит покупать билеты не только туда-обратно, но и в одну сторону. В системе бронирования есть тарифы, предусматривающие только ручную кладь, и тарифы, включающие багаж.

В частности, рейс Киев-Ираклион с 25 апреля 2020 года будет выполняться по субботам и воскресеньям. С 26 мая 2020 года по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Авиабилеты в одну сторону без багажа от 2920 грн, авиабилеты в одну сторону с багажом - от 3290 грн

Рейс Львов-Ираклион стартует 2 мая 2020 года по средам и субботам. Авиабилеты в одну сторону без багажа от 2890 грн, авиабилеты в одну сторону с багажом - от 3260 грн.

Запорожье-Ираклион: с 3 мая 2020 года по воскресеньям. С 28 мая 2020 года по четвергам и воскресеньям. Авиабилеты в одну сторону без багажа от 2840 грн, авиабилеты в одну сторону с багажом - от 3210 грн.

Одесса-Ираклион: с 19 мая 2020 года по вторникам. Авиабилеты в одну сторону без багажа от 3030 грн, авиабилеты в одну сторону с багажом - от 3400 грн.

Харьков-Ираклион: с 2 мая 2020 года по субботам. С 27 мая 2020 года по средам и субботам. Авиабилеты в одну сторону без багажа от 3350 грн, авиабилеты в одну сторону с багажом - от 3710 грн.

Киев-Корфу: с 30 мая 2020 года по субботам. Авиабилеты в одну сторону без багажа от 2920 грн, авиабилеты в одну сторону с багажом - от 3410 грн.

Киев-Закинф: с 31 мая 2020 года по воскресеньям. Авиабилеты в одну сторону без багажа от 2920 грн, авиабилеты в одну сторону с багажом - от 3410 грн