В Украину заходит новый лоукостер

Цены на билеты в авиакомпании примерно такие же, как и в Ryanair.

Авиакомпания Laudamotion начнет полеты в Украину.

Об этом сообщили на сайте Lowcostavia.

Laudamotion объявила о расширении маршрутной сети и открыла новые направления по Европе. Среди них и прямой рейс Киев – Вена.

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Новые рейсы из столицы Австрии в Киев начнут выполнять с 1 февраля 2019 года. На неделю будут выполнять пять перелетов: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и субботам.

Цены на билеты в авиакомпании примерно такие же, как и в Ryanair.

Билеты на рейс Киев – Вена от Laudamotion должны появиться в продаже 13 декабря.

Кроме полетов в Киев лоукост Laudamotion откроет рейсы из Вены в Марракеш (Марокко), Штутгарт (Германия), а также на греческие курорты Ираклион, Родос, Кос, Корфу, Миконос и Закинтос.