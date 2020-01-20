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Спустя 20 лет: Косово и Сербия договорились возобновить авиасообщение

19:41, 20 января 2020
Новости туризма
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Рейсы будет выполнять авиакомпания Eurowings / фото: RichardGrenell via Twitter

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Об этом сообщает Reuters.

Договор был подписан в понедельник, 20 января, в посольстве США в Берлине.

«Это событие знаменует собой еще один шаг в наших усилиях по нормализации отношений между Косово и Сербией», - заявил президент Косово Хашим Тачи.

По словам Тачи, стороны пришли к соглашению благодаря «вкладу» советника президента США по национальной безопасности Роберта О’Брайена и посла США в Берлине Ричарда Гренелла.

«Президент Дональд Трамп вновь привел нас к исторической победе», - написал Гренелл в Twitter.

Сообщается, что рейсы будет выполнять Eurowings, бюджетная авиакомпания, принадлежащая немецкой Lufthansa.

Напомним, авиасообщение между косовской Приштиной и сербским Белградом было прервано в 1998 году из-за войны в Косово.

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