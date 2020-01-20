Спустя 20 лет: Косово и Сербия договорились возобновить авиасообщение

Договор был подписан в понедельник, 20 января, в посольстве США в Берлине.

Непризнанное Косово и Сербия договорились о возобновлении прямого авиасообщения, прерванного 21 год назад.

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Об этом сообщает Reuters.

Договор был подписан в понедельник, 20 января, в посольстве США в Берлине.

«Это событие знаменует собой еще один шаг в наших усилиях по нормализации отношений между Косово и Сербией», - заявил президент Косово Хашим Тачи.

По словам Тачи, стороны пришли к соглашению благодаря «вкладу» советника президента США по национальной безопасности Роберта О’Брайена и посла США в Берлине Ричарда Гренелла.

«Президент Дональд Трамп вновь привел нас к исторической победе», - написал Гренелл в Twitter.

Сообщается, что рейсы будет выполнять Eurowings, бюджетная авиакомпания, принадлежащая немецкой Lufthansa.

President @realdonaldtrump once again led us to an historic victory. Kosovo and Serbia today signed an agreement to create the first direct flight between Pristina & Belgrade in 21 years. Thank you @lufthansa, @NATO, @robertcobrien and the leaders of Kosovo and Serbia. pic.twitter.com/mu52kM7smm — Richard Grenell (@RichardGrenell) January 20, 2020

Напомним, авиасообщение между косовской Приштиной и сербским Белградом было прервано в 1998 году из-за войны в Косово.