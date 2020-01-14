Wizz Air предупредила о возможных задержках рейсов в Италии, Испании и Португалии из-за забастовок
19:39, 14 января 2020Новости туризма
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В авиакомпании посоветовали пассажирам прибыть в аэропорт как минимум за 3 часа до запланированного времени вылета.
Wizz Air фото facebook/airportkiev
Авиакомпания Wizz Air предупредила пассажиров, путешествующих в / из Италии, Испании и Португалии обратить внимание, что забастовка сотрудников авиадиспетчерской службы все еще действует завтра (15 января).
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В авиакомпании посоветовали пассажирам прибыть в аэропорт как минимум за 3 часа до запланированного времени вылета.
"Несмотря на то, что эти события находятся вне нашего контроля, мы приносим свои извинения за возможные неудобства и будем прилагать все усилия, чтобы свести к минимуму любые сбои в поездках", - говорится в сообщении.
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