цей матеріал доступний українською

SkyUp запускает рейсы из Киева в столицы Албании и Португалии

13:05, 23 декабря 2019
Новости туризма
92 0
Полеты из Киева в Лиссабон стартуют с 29 марта 2020 года / Фото facebook.com/skyup.airlines

Читайте такжеВ Абу-Даби появилась новая экскурсия по мечетям

Как сообщила пресс-служба авиакомпании, в частности полеты из Киева в Тирану стартуют с 30 мая 2020 года. Они будут осуществляться сначала по субботам, а с 8 июня – по понедельникам, средам и субботам. Стоимость билета в одну сторону без багажа – от 2,3 тыс. грн.

Полеты из Киева в Лиссабон стартуют с 29 марта 2020 года. Они будут осуществляться по понедельникам и пятницам. Стоимость билета в одну сторону без багажа – от 2,8 тыс. грн.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#лоукост SkyUpпогода в Киеве