SkyUp запускает рейсы из Киева в столицы Албании и Португалии

Полеты из Киева в Тирану стартуют с 30 мая 2020 года.

Авиакомпания SkyUp Airlines весной 2020 года запускает рейсы из Киева в Тирану (Албания) и Лиссабон (Португалия).

Читайте такжеВ Абу-Даби появилась новая экскурсия по мечетям

Как сообщила пресс-служба авиакомпании, в частности полеты из Киева в Тирану стартуют с 30 мая 2020 года. Они будут осуществляться сначала по субботам, а с 8 июня – по понедельникам, средам и субботам. Стоимость билета в одну сторону без багажа – от 2,3 тыс. грн.

Полеты из Киева в Лиссабон стартуют с 29 марта 2020 года. Они будут осуществляться по понедельникам и пятницам. Стоимость билета в одну сторону без багажа – от 2,8 тыс. грн.