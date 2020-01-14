Старый Новый год: на Буковине традиционно водили Маланку (видео)

Именно здесь сохранилась самая аутентичная и в то же время наиболее известная Маланка Украины.

В Красноильске Черновицкой области ночью традиционно на Старый Новый год водили Маланку.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеКак в Лондоне встретили Новый 2020 год (фоторепортаж)Отмечается, что переодетые в различных сказочных персонажей участники действа еще и сегодня будут развлекать посетителей праздника.

Поэтому не удивительно, что больше всего туристов едут в Красноильск, ведь именно здесь сохранилась самая аутентичная и в то же время наиболее известная Маланка Украины.

Как известно, Маланкой или Щедрым вечером называют вечер накануне Старого Нового года. Праздник Маланки отмечают новогодним обрядом с традиционным переодеванием в животных и фольклорных персонажей.