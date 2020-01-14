Старый Новый год: на Буковине традиционно водили Маланку (видео)
12:12, 14 января 2020Новости туризма
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Именно здесь сохранилась самая аутентичная и в то же время наиболее известная Маланка Украины.
Традиционно на Старый Новый год в Красноильске ночью водили Маланку
В Красноильске Черновицкой области ночью традиционно на Старый Новый год водили Маланку.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеКак в Лондоне встретили Новый 2020 год (фоторепортаж)Отмечается, что переодетые в различных сказочных персонажей участники действа еще и сегодня будут развлекать посетителей праздника.
Поэтому не удивительно, что больше всего туристов едут в Красноильск, ведь именно здесь сохранилась самая аутентичная и в то же время наиболее известная Маланка Украины.
Как известно, Маланкой или Щедрым вечером называют вечер накануне Старого Нового года. Праздник Маланки отмечают новогодним обрядом с традиционным переодеванием в животных и фольклорных персонажей.
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