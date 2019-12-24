Люксембург первым в мире сделает общественный транспорт бесплатным для туристов (видео)

Не платить в общественном транспорте местные жители и туристы смогут с лета.

Люксембург готовится стать первой страной в мире, где с пассажиров не будут брать деньги за проезд.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Подобная система уже функционирует в Таллинне, но только для местных. Сделать бесплатным проезд для всех в самой богатой стране Европы власть подвигла экологическая ситуация. За последнее 10-летие население в стране стремительно выросло – с ним и количество транспорта с опасными выбросами.

Бесплатным проездом власти Люксембурга попытаются поощрить меньше пользоваться личным авто. Не платить в общественном транспорте смогут с лета.

Как сообщал УНИАН, компания Skyscanner составила список самых интересных и самых удобных городов Европы для путешественников, которые пользуются колесными креслами.