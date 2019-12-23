Украинский коллекционер открыл музей ретромотоциклов (видео)
18:38, 23 декабря 2019Новости туризма
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Некоторым экспонатам почти сто лет.
Музей ретромотоциклов открыли в Днепропетровской области: некоторым экспонатам более ста лет
В Днепропетровской области открыли музей ретромотоциклов, его некоторым экспонатам почти сто лет.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеОстров любви: в Хмельницком появится новая изюминка для туристовОтмечается, экспонаты – это более трех десятков отреставрированных железных коней. Более десяти лет их собирал и восстанавливал коллекционер.
В музее рядом с раритетными спортивными байками стоят военные модели времен Второй мировой войны.
Увидеть коллекцию приезжают со всей Украины как почитатели мотоциклов, так и работники музеев.
Ранее УНИАН сообщал, что в Днепре на мосту появился железный трон.
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