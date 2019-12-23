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Украинский коллекционер открыл музей ретромотоциклов (видео)

18:38, 23 декабря 2019
Новости туризма
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеОстров любви: в Хмельницком появится новая изюминка для туристовОтмечается, экспонаты – это более трех десятков отреставрированных железных коней. Более десяти лет их собирал и восстанавливал коллекционер.

В музее рядом с раритетными спортивными байками стоят военные модели времен Второй мировой войны.

Увидеть коллекцию приезжают со всей Украины как почитатели мотоциклов, так и работники музеев.

Ранее УНИАН сообщал, что в Днепре на мосту появился железный трон.

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Теги: #Днепр#музей#новости Днепрапогода в Днепре