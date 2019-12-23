Украинский коллекционер открыл музей ретромотоциклов (видео)

Некоторым экспонатам почти сто лет.

В Днепропетровской области открыли музей ретромотоциклов, его некоторым экспонатам почти сто лет.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеОстров любви: в Хмельницком появится новая изюминка для туристовОтмечается, экспонаты – это более трех десятков отреставрированных железных коней. Более десяти лет их собирал и восстанавливал коллекционер.

В музее рядом с раритетными спортивными байками стоят военные модели времен Второй мировой войны.

Увидеть коллекцию приезжают со всей Украины как почитатели мотоциклов, так и работники музеев.

Ранее УНИАН сообщал, что в Днепре на мосту появился железный трон.