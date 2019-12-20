В Киеве сегодня будет снег: привезли с Карпат (видео)

30 тонн снега везут под Арку Дружбы народов.

В Киеве сегодня должен появиться снег, который привезли в столицу из Карпат - на пяти грузовиках.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Снег должны привезти под Арку Дружбы народов. Его держат в автомобилях под тентом со специальным температурным режимом. 30 тонн снега грузили в Карпатах вчера, а сегодня он уже прибыл в столицу.

На месте планируют установить трамплины, некоторые из них будут высотой в пятиэтажный дом. Снег взяли на трассах в Буковеле.

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