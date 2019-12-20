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В Киеве сегодня будет снег: привезли с Карпат (видео)

13:37, 20 декабря 2019
Новости туризма
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Снег должны привезти под Арку Дружбы народов. Его держат в автомобилях под тентом со специальным температурным режимом. 30 тонн снега грузили в Карпатах вчера, а сегодня он уже прибыл в столицу.

На месте планируют установить трамплины, некоторые из них будут высотой в пятиэтажный дом. Снег взяли на трассах в Буковеле.

Как сообщал УНИАН, народный синоптик рассказала, какой будет погода на Новый год.

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Теги: #снег#Новости Киевапогода в Киеве