Украинские звезды соберутся в Карпатах на Рождество на фестиваль украинской культуры

В Яремче пройдет фестиваль украинской культуры и традиций WINTER ROMANTIK FEST.

Как известно, украинские знаменитости – любители активного отдыха, вкусной еды и захватывающе красивых пейзажей. Все это можно получить в одной поездке – просто отправившись зимой в Карпаты.

Читайте такжеОвечья ферма, водопады и скалы Довбуша: топ-5 локаций для активного туризма в Яремче (фото)Именно там и сделают многие наши звезды – поедут на зимние каникулы в курортный карпатский городок – Яремче. Именно здесь уже седьмой год проходит фестиваль украинской культуры и традиций WINTER ROMANTIK FEST.

«В этом году мы традиционно будем пропагандировать украинские рождественские традиции и невероятную красоту Карпат. А также уделим большое внимание гуцульской авторской кухне», - говорит Иван Гаврон, основатель фестиваля и владелец Romantik Spa Hotel. - На Святой вечер вместе с ведущими: Тимуром Мирошниченко (телеканал «Украина»), Русланом Сеничкиным и Людмилой Барбир (телеканал «1+1») приготовим кутью по старинным гуцульским рецептам. Дети примут участие в разрисовывании рождественских имбирных пряников. Также научимся мастерить наряды и аксессуары для вертепа. На Рождество звезды попадут на мастер-класс и дегустацию карпатских блюд, приготовленных по авторским рецептам».

На Рождество на фестивале будут звучать колядки и праздничные песни в исполнении этно-коллективов, а также именитых артистов - Аурики Ротару, Наталии Бучинской, Ольги Сумской и Виталия Борисюка. В этом году также каждый участник праздника сможет отметить Рождество, поучаствовав в костюмированном театральном действии.

«Карпатская кухня настолько колоритна и неповторима, - говорит актриса и телеведущая Ольга Сумская. - Я люблю очень готовить и коллекционирую хорошие рецепты национальной кухни, и карпатские кулинары для меня – настоящая находка! Как изумительно здесь готовят первые блюда с грибами. Сколько потрясающих рецептов голубцов, бограча и кутьи. А вы пробовали местный карпатский чай или глинтвейн на основе домашнего вина? Это бесподобно!».

Читайте такжеОт экстрима на горных реках до этно-вечеринок на полонинах: отдыхаем на Яремчанщине насыщенноЗвезды уже сейчас активно готовятся к новогодним праздникам – заказывают эксклюзивные украшения и наряды у модных дизайнеров. Поскольку традиционно на фестивале путем тайного голосования выберут лучший наряд вечера.

За годы проведения фестиваля WINTER ROMANTIK FEST мы приготовили 600 литров кутьи и более 9000 вареников. Установили рекорд на самую длинную гуцульскую колбаску - 27 метров. Научили наших гостей мастерить настоящую рождественскую звезду. Гости и участники фестиваля прослушали и выучили более 100 колядок. Мы вместе пели духовный гимн Украины "Боже великий, единый, нам Украину храни" на музыку Николая Лысенко. Более 2000 наших гостей специально для фестиваля нарядились в одежду в национальном стиле. Спортивные достижения мероприятия - 15 медалей и сотни преодоленных километров спусков на горнолыжных трассах курорта Буковель.