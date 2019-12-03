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SkyUp в следующем году запустит три новых рейса из Львова

16:35, 03 декабря 2019
Новости туризма
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SkyUp откроет новые авианаправления из Львова / фото: facebook.com/skyup.aero

Как сообщила пресс-служба авиакомпании, продажа билетов уже открыта.

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Отмечается, что рейс Львов - Батуми - Львов будет выполняться по вторникам и пятницам, а стоимость билета стартует от 1 629 гривень.

Рейс Львов - Барселона - Львов будет осуществляться с 29 мая 2020 по вторникам и пятницам, а стоимость билета стартует от 1 941 гривни.

Рейс Львов - Бургас - Львов будет выполняться по средам и субботам каждые десять дней с 3 июня по 5 сентября 2020 года, а стоимость билета стартует от 1 270 гривень.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания SkyUp с 1 апреля 2020 года запустит рейсы из Киева в Пизу (Италия).

Справка УНИАН. Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, а основателем является компания "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up!

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Теги: #Львов#SkyUpпогода во Львове