SkyUp в следующем году запустит три новых рейса из Львова

Авиакомпания начнет летать в Батуми, Барселону и Бургас.

Украинская авиакомпания SkyUp с 29 апреля запустит рейсы из Львова в Батуми (Грузия) и Барселону (Испания), а с 3 июня в Бургас (Болгария).

Как сообщила пресс-служба авиакомпании, продажа билетов уже открыта.

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Отмечается, что рейс Львов - Батуми - Львов будет выполняться по вторникам и пятницам, а стоимость билета стартует от 1 629 гривень.

Рейс Львов - Барселона - Львов будет осуществляться с 29 мая 2020 по вторникам и пятницам, а стоимость билета стартует от 1 941 гривни.

Рейс Львов - Бургас - Львов будет выполняться по средам и субботам каждые десять дней с 3 июня по 5 сентября 2020 года, а стоимость билета стартует от 1 270 гривень.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания SkyUp с 1 апреля 2020 года запустит рейсы из Киева в Пизу (Италия).

Справка УНИАН. Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, а основателем является компания "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up!