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SkyUp в летнем расписании запустит рейс из Киева в итальянскую Пизу

14:17, 19 ноября 2019
Новости туризма
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Украинцы смогут летать из Киева в Пизу \ Wikimedia Commons

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Рейсы планируется осуществлять дважды в неделю: по субботам и средам.

Стоимость билета в один конец - от 1667 грн (без багажа).

Отмечается, что билеты уже можно приобрести на сайте компании.

Как сообщал УНИАН, SkyUp Airlines с 30 марта запустит рейсы из Киева в итальянский Бари.

Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, учредителем является компания "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.

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Теги: #Италия#авиарейс#лоукост SkyUp