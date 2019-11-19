SkyUp в летнем расписании запустит рейс из Киева в итальянскую Пизу
14:17, 19 ноября 2019Новости туризма
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Рейсы планируется осуществлять дважды в неделю: по субботам и средам.
Украинцы смогут летать из Киева в Пизу \ Wikimedia Commons
Украинская авиакомпания SkyUp с 1 апреля 2020 года запустит рейсы из Киева в Пизу (Италия), сообщила пресс-служба авиаперевозчика.
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Рейсы планируется осуществлять дважды в неделю: по субботам и средам.
Стоимость билета в один конец - от 1667 грн (без багажа).
Отмечается, что билеты уже можно приобрести на сайте компании.
Как сообщал УНИАН, SkyUp Airlines с 30 марта запустит рейсы из Киева в итальянский Бари.
Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, учредителем является компания "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.
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