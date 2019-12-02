Новую библиотеку в Хельсинки признали лучшей в мире (фото)

Ежедневно центральную библиотеку Oodi посещают около десяти тысяч человек.

Ежедневно центральную библиотеку Oodi посещают около десяти тысяч человек.

В рамках программы празднования запланированы мастер-классы, презентации и музыкальные выступления, пишет ТСН.

Библиотека была открыта в прошлом году. Ее строительство обошлось в 98 миллионов евро, 66 миллионов из этой суммы взяли из бюджета города.

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Проект разрабатывала компания ALA Architects. В отделке фасада и интерьера доминирует дерево – ель. На первом этаже – активная зона с несколькими входами. Здесь есть просторный холл, кофейня, ресторан, кинотеатр. На втором этаже созданы пространства для учебы и творчества.

Здесь расположены рабочие игровые комнаты, классы для изучения языка для мигрантов, мастерские и тому подобное. На третьем этаже – собственно полки со 100 тысячами книг.

Новая центральная библиотека Хельсинки многофункциональная платформа, которая служит не столько книгохранилищем, а также публичным пространством, местом для встреч жителей города.

За первый год работы Oodi получила множество наград и номинаций. На Всемирном библиотечном и информационном конгрессе ИФЛА (международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений) в Афинах в августе 2019 года библиотека была признана лучшей библиотекой мира.