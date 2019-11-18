Праздник приближается: в Вене засияли рождественские огни и заработали ярмарки (видео)

Продлится рождественская ярмарка почти до конца декабря – до католического Рождества.

В столице Австрии – Вене – открылись рождественские ярмарки.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ центре Киева появятся необычные новогодние локации

Произошло это после того, как торжественно зажгли главную елку города. Открыл ее мэр австрийской столицы. Рождественское дерево засияло двумя тысячами ярких огоньков. Высота елки – 32 метра, она самая высокая в городе.

На ярмарке установили полторы сотни киосков. Ежегодно погулять на венских ярмарках приезжают миллионы туристов. Отдыхать они смогут почти до конца декабря, ведь закрывается развлечение традиционно на католический Сочельник – 24 декабря.

Как сообщал УНИАН, ранее новогодние огни засияли в испанском городе Естепа. Оно стало первым европейским городом, где в этом году зажгли праздничную иллюминацию.