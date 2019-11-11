Смертельная лавина: в Альпах под завалами снега погибли двое туристов (видео)
18:44, 11 ноября 2019Новости туризма
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Мужчины приехали покататься на лыжах из Нидерландов.
Двое туристов погибли из-за схода лавины в австрийских Альпах
Двое туристов погибли из-за схода лавины в австрийских Альпах.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеВ «Буковеле» в двух роупджамперов при прыжке оборвалась веревка, один из пострадавших – в реанимацииМужчины приехали покататься на лыжах из Нидерландов. Выехали за пределы трассы, и там их неожиданно накрыла лавина. Выжить под трехметровой толщей снега мужчины не могли, даже воспользовавшись спасательными подушками безопасности.
Туристов искали три вертолета и 15 спасателей. За несколько часов они нашли тело одного из погибших, другого – еще ищут.
Как ранее сообщал УНИАН, в понедельник, 11 ноября, около полудня по местному времени на юго-востоке Франции произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла.
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