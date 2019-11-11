Смертельная лавина: в Альпах под завалами снега погибли двое туристов (видео)

Мужчины приехали покататься на лыжах из Нидерландов.

Двое туристов погибли из-за схода лавины в австрийских Альпах.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ «Буковеле» в двух роупджамперов при прыжке оборвалась веревка, один из пострадавших – в реанимацииМужчины приехали покататься на лыжах из Нидерландов. Выехали за пределы трассы, и там их неожиданно накрыла лавина. Выжить под трехметровой толщей снега мужчины не могли, даже воспользовавшись спасательными подушками безопасности.

Туристов искали три вертолета и 15 спасателей. За несколько часов они нашли тело одного из погибших, другого – еще ищут.

Как ранее сообщал УНИАН, в понедельник, 11 ноября, около полудня по местному времени на юго-востоке Франции произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла.