Во Франции произошло сильное землетрясение: ранены трое людей

16:02, 11 ноября 2019
206
0

Эпицентр находился близ города Монтелимар в регионе Рона-Альпы.

В результате землетрясения ранения получили трое людей / politeka.net
В результате землетрясения ранения получили трое людей / politeka.net

В понедельник, 11 ноября, около полудня по местному времени на юго-востоке Франции произошло мощное землетрясение магнитудой 5,4 балла.

Об этом пишет ТСН.

В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,1Отмечается, что эпицентр находился близ города Монтелимар в регионе Рона-Альпы, Толчки почувствовали также возле Лиона, уточнили в Национальной сети мониторинга сейсмической активности.

В результате землетрясения в префектуре Ардеш незначительные ранения получили трое людей. Информации о значительных разрушениях нет. В то же время местных жителей призывают пока что держаться подальше от зданий, поскольку землетрясение, наверняка, будет сопровождаться афтершоками в ближайшие часы и дни.

Как сообщал УНИАН, ученые предупреждали о том, что в Украине в ближайшее время может произойти сильное землетрясение.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #землетрясение
Читайте также
Гороскоп на 4 ноября 2019: астрологи рассказали, кому сегодня не повезет Гороскоп на 4 ноября 2019: астрологи рассказали, кому сегодня не повезет
Стала известна причина массового мора рыбы в Херсонской области Стала известна причина массового мора рыбы в Херсонской области
Популярную в 90-х певицу раскритиковали за чрезмерную пластику Популярную в 90-х певицу раскритиковали за чрезмерную пластику
"Как 30-летняя": Алла Пугачева вызвала недоумение новым фото "Как 30-летняя": Алла Пугачева вызвала недоумение новым фото
Алла Пугачева ошеломила новым образом (фото) Алла Пугачева ошеломила новым образом (фото)
"Минус 10 лет!": 41-летняя Лорак поразила помолодевшим видом (фото) "Минус 10 лет!": 41-летняя Лорак поразила помолодевшим видом (фото)
За носки Майкла Джексона со стразами хотят миллион долларов (фото) За носки Майкла Джексона со стразами хотят миллион долларов (фото)
Погода в Украине
Виргиния, США
+3°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
69 %
754 мм
4.1 м/с
1 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять