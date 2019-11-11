Во Франции произошло сильное землетрясение: ранены трое людей
Эпицентр находился близ города Монтелимар в регионе Рона-Альпы.
В понедельник, 11 ноября, около полудня по местному времени на юго-востоке Франции произошло мощное землетрясение магнитудой 5,4 балла.
Об этом пишет ТСН.
В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,1Отмечается, что эпицентр находился близ города Монтелимар в регионе Рона-Альпы, Толчки почувствовали также возле Лиона, уточнили в Национальной сети мониторинга сейсмической активности.
В результате землетрясения в префектуре Ардеш незначительные ранения получили трое людей. Информации о значительных разрушениях нет. В то же время местных жителей призывают пока что держаться подальше от зданий, поскольку землетрясение, наверняка, будет сопровождаться афтершоками в ближайшие часы и дни.
Как сообщал УНИАН, ученые предупреждали о том, что в Украине в ближайшее время может произойти сильное землетрясение.
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