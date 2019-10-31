В Австрии определили самое красивое место страны

Альпийское озеро Люнерзее на высоте 1970 метров над уровнем моря в третий раз подряд выбирают самым красивым местом в Австрии.

Австрийские телезрители выбрали самое красивое место страны за 2019 год.

Как сообщается на странице Посольства Австрии в Украине в Facebook, в третий раз первый приз шоу "9 Plätze 9 Schätze" (9 мест - 9 сокровищ) получила земля Форальберг на западе страны, а именно - озеро Люнерзее (Lünersee) в Фандансе.

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Люнерзее находится на высоте 1970 метров над уровнем моря. Это самое большое естественное горное и одно из самых красивых озер в Восточных Альпах. Оно популярно среди туристов и за пределами Австрии. Доставит туда буквально за 5 минут удобный фуникулер Люнерзеебан (Lünerseebahn) от поселка Бранд (Brand in Форарльберг).

Ближайший крупный австрийский город к Бранду - Инсбрук (федеральная земля Тироль) на расстоянии около 170 километров. Сначала нужно ехать на поезде от Инсбрука до курортного городка Блуденц (Bludenz), а оттуда еще около 10 километров автобусом.

Кстати, лучше всего путешествовать по Австрии на поезде - все секреты читайте в нашем большом материале.