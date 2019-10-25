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Из-за сильного тумана самолет с 114 украинцами на борту не смог приземлиться в Одессе и вернулся назад в Прагу

13:07, 25 октября 2019
Новости туризма
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Сильные туманы в Украине мешают работе аэропортов / Иллюстрация REUTERS

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Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

«Самолет «Чешских авиалиний» рейс Прага - Одесса не смог совершить посадку в аэропорту Одессы 24 октября из-за тумана и вернулся в Прагу», - сообщил дипломат со ссылкой на Посольство Украины в Чехии.

Он отметил, что с авиакомпанией достигнута договоренность о перерегистрации всех пассажиров - 114 граждан Украины на специальный рейс. Вылет запланирован на сегодня в 12:10.

«Путешествующие обеспечены водой, младенцы памперсами, одна гражданка лекарствами», - сообщил Погорельцев.

При этом пражский рейс - не единственный проблемный в аэропорту Одессы. Как говорится в сюжете ТСН, также сегодня утром в одесском международном аэропорту покружили над аэродромом и отправились на запасные аэродромы самолеты из Тель-Авива и Стамбула.

Отметим, в течение последних нескольких дней по Украине из-за сильного тумана наблюдаются сбои в работе аэропортов. Только в Одессе было отменено и задержано несколько десятков рейсов.

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Теги: #Одесса#туман#задержка рейсов#Прагапогода в Одессе