Из-за сильного тумана самолет с 114 украинцами на борту не смог приземлиться в Одессе и вернулся назад в Прагу

Сегодня 114 украинцев, летевших на борту, должны вылететь спецрейсом в Украину.

Самолет рейса Прага-Одесса с 114 украинцами на борту 24 октября из-за тумана не смог приземлиться в аэропорту Одессы и вернулся в Прагу.

Читайте такжеВ Италии бастуют работники аэропортов, возможны задержки рейсов

Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

«Самолет «Чешских авиалиний» рейс Прага - Одесса не смог совершить посадку в аэропорту Одессы 24 октября из-за тумана и вернулся в Прагу», - сообщил дипломат со ссылкой на Посольство Украины в Чехии.

Он отметил, что с авиакомпанией достигнута договоренность о перерегистрации всех пассажиров - 114 граждан Украины на специальный рейс. Вылет запланирован на сегодня в 12:10.

«Путешествующие обеспечены водой, младенцы памперсами, одна гражданка лекарствами», - сообщил Погорельцев.

При этом пражский рейс - не единственный проблемный в аэропорту Одессы. Как говорится в сюжете ТСН, также сегодня утром в одесском международном аэропорту покружили над аэродромом и отправились на запасные аэродромы самолеты из Тель-Авива и Стамбула.

Отметим, в течение последних нескольких дней по Украине из-за сильного тумана наблюдаются сбои в работе аэропортов. Только в Одессе было отменено и задержано несколько десятков рейсов.