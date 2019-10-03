Украинцы массово покупают заграничные туры на новогодние праздники (видео)

Украинцы активно заказывают туры раннего бронирования.

В туристических фирмах жатва: украинцы уже массово покупают зарубежные туры на новогодне-рождественские праздники.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Самыми популярными направлениями по-прежнему остаются Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Хотя популярностью пользуются и более экзотические курорты.

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Бронировать путевки только у проверенных агентов и фирм, а деньги платить только тогда, когда получите доказательства, что тур действительно зарезервирован и именно на ваше имя, а все договоры и чеки сохранять - это главные советы для отдыхающих. И, конечно же, юристы не советуют обольщаться слишком дешевыми турами.

Об отмене, задержке или переносе рейсов туристов обязательно должны предупреждать. Если уже на отдыхе заселили в отель меньшей звездности или не тот номер, что выбирали, сразу же жалуйтесь.

В туристических фирмах уже горячая пора. Самыми массовыми остаются Египет и ОАЭ. Украинцы все чаще выбирают туры раннего бронирования. Такие путевки в среднем на треть дешевле.