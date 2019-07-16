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В Египте после более полувека реставрации для туристов открыли уникальную Ломаную пирамиду (видео)

11:04, 16 июля 2019
Новости туризма
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Ломаная пирамида и ее пирамида-спутник / Фото wikipedia.org/Jon Bodsworth - www.egyptarchive.co.uk

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Как говорится в сюжете ТСН, она единственная из всех гробниц египетских фараонов имеет сразу два входа.

Уникальна пирамида еще и своей "горбатой" формой. Ученые предполагают, что угол ее склонов изменили, потому что пирамиду пришлось быстро достраивать из-зи смерти фараона Снофру.

Теперь туристы могут попасть в погребальную камеру через узкий 80-метровый коридор. Также посетители могут посмотреть и на артефакты, найденные во время раскопок - это мумии, маски и орудия труда.

Как сообщал УНИАН.Туризм, недавно туристам впервые разрешили посещать уникальную хрустальную пещеру в Испании, расположенную под небольшим городком Пульпе в автономном сообществе Андалусия.

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Теги: #Египет#экскурсии#пирамиды в Египте