В Италии появился четырехметровый памятник Железному человеку (фото)

Работа скульптора Даниэля Бассо получила название «Человек из стали».

В итальянском городе Форте-деи-Марме воздвигли памятник супергерою Marvel Тони Старку – Железному человеку.

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Как сообщает DTF, работа скульптора Даниэля Бассо получила название «Человек из стали», что можно воспринимать как отсылку к еще одному культовому супергерою – Супермену.

Размер памятника составляет около четырёх метров в высоту.

«Тони Старк посвятил жизнь борьбе за идеи, в которые верил. Он напоминал нам, что все мы протагонисты своего времени, и что будущее зависит от наших поступков. Мы все должны быть героями», – написано в табличке памятника.

Железный человек был ключевым супергероем кинематографической вселенной Marvel. Актер Роберт Дауни-младший исполнял роль Тони Старка более десяти лет.

Напомним, американская компания Marvel на ежегодном фестивале Comic Con в Сан-Диего 20 июля 2019 года раскрыла секреты по поводу предстоящей четвертой фазы своей киновселенной.