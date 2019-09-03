В Италии появился четырехметровый памятник Железному человеку (фото)
В итальянском городе Форте-деи-Марме воздвигли памятник супергерою Marvel Тони Старку – Железному человеку.
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Как сообщает DTF, работа скульптора Даниэля Бассо получила название «Человек из стали», что можно воспринимать как отсылку к еще одному культовому супергерою – Супермену.
Размер памятника составляет около четырёх метров в высоту.
«Тони Старк посвятил жизнь борьбе за идеи, в которые верил. Он напоминал нам, что все мы протагонисты своего времени, и что будущее зависит от наших поступков. Мы все должны быть героями», – написано в табличке памятника.
Iron Man is alive and well...and he is in Forte dei Marmi!! Iron Man has a magnetic heart, but I have a sensitive artist's heart! And the enormous appreciation I am receiving for my sculpture thrills me! Thank you all and remember: the future of humanity depends on our choices...all of us must and can be heroes! . @robertdowneyjr @marvel @marvelitaly @marvelstudios @marvelspain @marvel_india @marvelrussiaofficial @captainmarvelofficial @marvelmovies @wireditalia . #artist #artlover #art #contemporaryart #artwork #contemporaryartist #sculpture #artoftheday #contemporaryartwork #artlife #picoftheday #artistofinstagram #artsy #artistoftheday #artshow #artsagram #artist_sharing #artistry #steelartwork #steelart #steelartist #ironman #robertdowneyjr #heroes #marvel
Железный человек был ключевым супергероем кинематографической вселенной Marvel. Актер Роберт Дауни-младший исполнял роль Тони Старка более десяти лет.
Напомним, американская компания Marvel на ежегодном фестивале Comic Con в Сан-Диего 20 июля 2019 года раскрыла секреты по поводу предстоящей четвертой фазы своей киновселенной.